Wohl der Gemeinde steht im Vordergrund

Blumen zum Amtsantritt: Molbergens stellvertretender Bürgermeister Dr. Sebastian Vaske (rechts) beglückwünscht den neuen Bürgermeister Witali Bastian. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Ermke. „Es ist sicher ganz normal, dass ich ein wenig nervös bin“, bekannte Witali Bastian vor seiner ersten Ratssitzung im Gasthof Schnieder in Ermke, in der seine Vereidigung anstand. „Aber Sie dürfen sicher sein: Ich gehe mit Zuversicht und Respekt vor den anstehenden Aufgaben in dieses Amt“, versprach Molbergens neuer Bürgermeister, nachdem er die Vereidigungsformel gesprochen hatte.



Zuvor hatte der erste stellvertretende Bürgermeister Dr. Sebastian Vaske die Vereidigung vorgenommen. „Man kann als Bürgermeister nicht die ganze Welt verändern, aber zweifelsohne eine Gemeinde gestalten", so Vaske.

