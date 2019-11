Projektmusiker stimmen sich aufs Konzert ein

Solisten: Auch Martin Papenbrock und Birgit Werrelmann überzeugten bei der Generalprobe. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen/Peheim. „Ich wünsche dir, Jerusalem, Shalom, Shalom. Ich wünsche dir den Frieden“, sang der Projektchor. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach Frieden zog sich durch das gesamte Oratorium „Jerusalem – Lieder über die Heilige Stadt“ von Markus Pytlik, das der Projektchor und das Projektorchester Molbergen unter Leitung von Josef Schürmann aufführten. Standing Ovations und Zugabe-Rufe seitens des Publikums gab es für die Mitglieder des Projekt­chores nach ihrer gelungenen Generalprobe in der Peheimer Kirche. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.