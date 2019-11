Schüler werden zu kreativen Filmemachern

Aufregende Projektwochen: Zufrieden mit dem Schülerteam und ihrem Leiter Claudio Carstens (hinten rechts) waren auch Andreas Unnerstall (Gemeinde Molbergen) und Lisa Cloppenburg (Agentur für Arbeit, stehend Zweite von links). Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Wenn man ein gutes Foto machen will, sollte man ein Stativ benutzen“, rät Louis Polinski. Zusammen mit zwölf weiteren Schülern hat er in den vergangenen Wochen den Beruf des Mediengestalters kennengelernt. Gemeinsam führen die Schüler, die in dieser Zeit auch eine eigene Firma, die Video & Sound GmbH, gegründet haben, das Gelernte den Eltern, Mitschülern, Lehrern und Interessierten vor. Unter ihnen sind auch Gemeindeoberrat Andreas Unnerstall und Berufsberaterin Lisa Cloppenburg von der Agentur für Arbeit. Beide Institutionen haben das Projekt finanziert. „Internet am Insektenhotel“ lautet der 15-minütige Film, den die Schüler erarbeitet haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.