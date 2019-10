Zum Ruhestand gibt‘s einen Schäferhund

Ludger Möller lässt auch an seinem letzten Arbeitstag die Geschäfte nicht ruhen / Jetzt geht‘s vermehrt in den Garten

Ab in den Ruhestand: Die Amtszeit von Ludger Möller ist nun offiziell abgelaufen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen Ein großer weißer Zettel, bedruckt mit schwarzen Lettern, hängt an der Tür, die direkt zu Ludger Möllers Büro führt. „Für Publikumsverkehr steht der Bürgermeister heute nicht zur Verfügung“ steht auf dem Blatt. An seinem letzten Arbeitstag kann und soll sich Ludger Möller nicht mehr um die Belange der Bürger kümmern, das übernimmt sein Nachfolger Witali Bastian ab Freitag. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 01. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.