Kinder nehmen mit der „Arche“ Fahrt auf

Neue Kindertagesstätte offiziell eingeweiht

Geste zum Abschied: Die Vertreter verschiedener Gruppe aus Kirche und Gesellschaft überreichten dem scheidenden Bürgermeister Ludger Möller (Zweiter von rechts) bei der „Arche“-Einweihung Wegweiser von seinem Haus zu den Einrichtungen. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Bislang waren die 105 Kinder in mehreren ­verschiedenen Räumen untergebracht. Für Kirchengemeinde und Kindergartenleitung hat sich der Wunsch nach einer zeitgemäßen, großzügigen Einrichtung nun erfüllt. Zudem können die Molberger Kommunalpolitiker darauf verweisen, vorerst ausreichend Kita-Plätze anbieten zu können. Und auch Bürgermeister Ludger Möller konnte sich freuen, durfte er doch vier Tage vor dem Ende seiner Amtszeit die Einrichtung an den Träger, die katholische Kirchengemeinde, übergeben.