Konzert führt Zuhörer in die Heilige Stadt

Probenarbeit: Der Projektchor und das Projektorchester Molbergen unter Leitung von Josef Schürmann führen das geistliche Oratorium „Jerusalem“ in der Pfarrkirche auf. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Seit knapp einem Jahr üben die 25 Musiker und Sänger unter der Leitung von Josef Schürmann das Werk, das eine Sammlung von Liedern und Texten ist, die allesamt die heilige Stadt Jerusalem zum Thema haben. In drei Teilen wird sie als Stadt in ihren unterschiedlichen Bedeutungen vorgestellt. In der Molberger St.-Johannes-Baptist-Kirche wird am 17. November um 17 Uhr das geistliche Oratorium „Jerusalem – Lieder über die Heilige Stadt“ von Markus Pytlik aufgeführt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 28. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.