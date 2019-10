Das „Schlitzohr“ behält seine Teekanne

Einstimmige Beschlussempfehlung: Ludger Möller darf „seine“ Teekanne mit nach Hause nehmen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Dass es sich am Mittwochabend um seine letzte Ratssitzung als Bürgermeister der Gemeinde Molbergen handelte, konnte man dem baldigen Pensionär nicht anmerken. Zwar hatte Ludger Möller seinen feinsten Zwirn angezogen, ansonsten galoppierte er in gewohnter Manier durch die Tagesordnung.



Ludger Möller hat für alle Bürger gekämpft, eine 40-Stunden-Woche kannte er nicht, er war 365 Tage im Jahr im Einsatz“, sagte Sergei Meyer, Vorsitzender der Zentrumsfraktion. Er sei stets ein cleverer Politiker gewesen, „manchmal auch ein Schlitzohr“. Ein Anliegen hatte Möller abschließend dann aber doch noch. Warum der Rat am Ende noch über eine rote Teekanne abstimmen musste, das lesen Sie in der Ausgabe am 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.