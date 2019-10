Risiken führen zu allerlei Nebenwirkungen

Vorbereitung auf die Premiere: Noch wird ohne Kostüme geprobt, doch in der Praxis von Dr. Brockmöller ist schon viel los. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr





Dwergte. Dreimal in der Woche wird zurzeit geübt. Schließlich soll am Freitag, 8. November, bei der Premiere alles sitzen. „Noch sind bei uns im Text einige Wackler. Aber das glättet sich noch", weiß der erfahrene Darsteller Christoph Claus, der in diesem Jahr die Rolle des Arztes Dr. Brockmöller übernommen hat. In diesem Jahr hat sich die Theatergruppe Dwergte ein Erfolgsstück des Autors Hans Schimmel, nämlich die plattdeutsche Komödie in drei Akten, „De Neegste bidde", in der niederdeutschen Fassung von Wolfgang Binder, ausgesucht. Der Inhalt des Dreiakters „Der Neegste bidde" verspricht erneut einige Verwicklungen und viele komische Situationen, obwohl es in der Arztpraxis von Dr. Brockmöller normalerweise recht beschaulich zugeht.