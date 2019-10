Noch sind die Kreuze grün statt schwarz

Zeichen: An einem von den Landjugendlichen bunt geschmückten Altar feierte die Molberger Pfarrgemeinde ihr Erntedankfest unter einem grünen Kreuz. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Landwirte sind keine Verbrecher. Sie haben für ihre tägliche Arbeit unsere Wertschätzung verdient“, forderte Molbergens Pfarrer Uwe Börner im feierlichen Erntedankgottesdienst an einem mit Feldfrüchten bunt dekorierten Altar. Nach dem Gottesdienst und einem Konzert des Musikvereins Molbergen feierte die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist den Ernteball. „Früher war es nicht selbstverständlich, dass der Kühlschrank voll ist. Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass den Bauern die Wertschätzung entgegengebracht wird, die sie für ihre Arbeit verdient haben“, so der Molberger Pfarrer. Die grünen Kreuze auf den Feldern sollten mahnen, dass viele landwirtschaftliche Betriebe am Scheideweg ständen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.