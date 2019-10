Kinder deuten kreativ die Bibel

Kreative Bibelarbeit: Klara und Louisa haben ein Aquarium gebastelt, weil Petrus Fischer war.Foto: Aloys Landwehr

Molbergen (la). Kinderbibeltage sind viel spannender als der Religionsunterricht in der Schule, sind sich Louisa, Klara und Marit einig. Zusammen mit den drei Grundschülern, die zum ersten Mal dabei sind, beschäftigen sich 39 weitere Kinder aus Molbergen, Peheim oder Ermke zwischen acht und zwölf Jahren mit dem diesjährigen Thema der Kinderbibeltage der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist: „Mensch, Petrus!“

Am Freitagnachmittag und am gesamten Samstag wird in der Grundschule Molbergen gebastelt, gesungen, diskutiert und Theater gespielt. Denn einige wichtige Ereignisse aus dem Leben des Petrus werden auch szenisch aufbereitet. Zum Abschluss bereiten die Teilnehmer dann den Wortgottesdienst in der Molberger Pfarrkirche vor und gestalten ihn mit.