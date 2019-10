Dwergter beklagen „sperrige“ Bausituation

Können ihr Grundstück nicht gefahrlos verlassen: Die Auffahrt der Möllmanns ist seit Wochen durch Bauarbeiten behindert. Eine Überbrückungshilfe mussten sie sich selbst bauen. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Dwergte. Es führt kein sicherer Weg mehr auf das Grundstück: Die Anwohner der Wohnhaussiedlung am Dwergter Sand sehen sich mit einem halben Meter Grabentiefe vor ihren Grundstücken konfrontiert. Für eine Überbrückungshilfe mussten sie selbst sorgen. Die sperrige Situation verursache mehrere Probleme, da keine Zufahrt mit dem Auto mehr möglich ist. Bürgermeister Ludger Möller erklärte auf Nachfrage der MT: „Dass die Anwohner nicht mit ihren Autos bis zu ihren Grundstücken vorfahren konnten, stimmt. Bis Ende der Woche sind die Pflasterarbeiten allerdings abgeschlossen, sodass sich dieses Problem erledigt haben dürfte.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.