Problembereich: Die Kreuzung Stedingsmühler Straße/Am Buchenbaum/Am Waldeck bereitet der Gemeinde Molbergen Sorgen. Weil sie keinen Handlungsspielraum hat. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Es ist ein Thema, das Mobergens Bürgermeister Ludger Möller richtig ärgert: die Kreuzung Stedingsmühler Straße/Am Buchenbaum/Am Waldeck. Vor rund vier Jahren verunglückte dort ein achtjähriges Kind, das mit dem Rad unterwegs war und von einem Auto tödlich erfasst wurde.



„An dieser Ecke muss dringend etwas passieren, damit sich so ein tragischer Vorfall nicht wiederholt, aber uns sind die Hände gebunden", erklärt Möller. Ergänzend fügt er hinzu: „Die Molberger fragen sich völlig zu Recht, ob wir untätig sind und das Problem ignorieren." Dabei sei das Gegenteil der Fall.