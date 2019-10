In Dwergte sollen 15 neueFerienhäuser entstehen

Auftakt zur Erweiterung: Molbergens künftiger Bürgermeister Witali Bastian, Bürgermeister Ludger Möller, Landrat Johann Wimberg, Landtagsabgeordneter Christoph Eilers und Direktor Martinus Punt (von links) nehmen den symbolischen ersten Spatenstich vor. Foto: Aloys Landwehr

Dwergte (la). 163 Häuser, einen Badesee, das Restaurant „Beach-­Point“ und weitere Infrastruktur-Einrichtungen hat der Lan­dal-Ferienpark „Dwergter Sand“ inzwischen errichtet, 30 Millionen Euro wurden seit 2002 investiert. Nun möchten die Verantwortlichen weitere 15 Häuser für den gehobenen Anspruch zwischen Badesee und Hof Debbeler für eine Investitionssumme von fünf Millionen Euro bauen. Zudem werden die „alten“ Häuser nach und nach saniert und modernisiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.