Katze in Resthausen erschossen

Resthausen (mab). Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in Resthausen eine Katze erschossen worden ist. Nach ersten Erkenntnissen hat der bislang unbekannte Täter dafür ein Luftgewehr verwendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist die Katze offenbar zwischen Donnerstag, 3. Oktober, 14 Uhr und Freitag, 4. Oktober, 8.45 Uhr, getötet worden. Das Tier starb in der Straße Im Witten an den Schussverletzungen. Im Körper der Katze wurden Projektile eines Luftgewehrs gefunden und sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/1565 entgegen.

