Möller lässt aufgeräumtes Feld zurück

Volles Haus: Bürgermeister Ludger Möller nutzte die Bürgerversammlung, um persönliche Worte an die Anwesenden zu richten. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. 18.47 Uhr, Montagabend in Ermke: Der Parkplatz vor dem Gasthaus Schnieder steht voll, gleich mehrere Autos kurven über das Gelände in der Hoffnung, noch ein freies Plätzchen zu ergattern. Im Saal sieht es nicht anders aus. Mehr als 230 Menschen tummeln sich, wollen ihn noch einmal in Aktion erleben, den letzten großen Auftritt von Molbergens Bürgermeister Ludger Möller.



Zusammen mit der CDU-Ratsfraktion hatte Möller zur Bürgerversammlung eingeladen, um kurz vor seinem Amtsende über vollendete und noch ausstehende Projekte zu informieren. Der Verwaltungschef hatte sich akribisch vorbereitet – 277 Folien ließ er über einen Overheadprojektor an die Wand werfen, um seinen Bericht mit Grafiken, Fotos und Fakten optisch zu unterstreichen.