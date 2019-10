1000 Kinder zur Kommunion begleitet

Abschied in der Messe: Worte des Dankes nahm Petra Focke von Pastor Uwe Börner (links) und Pater Jineesh Karakkada sowie zahlreichen Gläubigen entgegen. Foto: Andreas Böhm

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. „Niemals geht man so ganz“, hat Trude Herr in den 70er Jahren gesungen und irgendwie trifft dies auch auf Petra Focke zu. Über viele Jahre war sie aus der Pfarrgemeinde Molbergen nicht wegzudenken. Nachdem sie sich beruflich verändert hat und die Leitung des Antoniushauses in Vechta übernahm, legte sie ihre Aufgaben nach und nach in andere Hände. Die Kommunionvorbereitung war dabei eines ihrer Lieblingskinder und als sie 2015 nach Vechta gezogen ist, hat sie schweren Herzens abgesagt, wie sie im MT-Gespräch verraten hat. Am Sonntag nahm sie von der Gemeinde im Hochamt offiziell Abschied. Ein bisschen zumindest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

