Landfrauen kleiden sich für den Herbst ein

Informationen zu den jeweiligen Outfits: Birgitta Kösters (links) begleitete die Models – hier Monika und Dieter – mit ihrer Moderation über den Laufsteg. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Ein langer Laufsteg, stimmungsvolle Musik, eine professionelle Moderation, bekannte Models und ein voll besetzter Saal: Die Modenschau der Molberger Landfrauen konnte sich sehen lassen. Zum ersten Mal präsentierten die Molbergerinnen ihre Modenschau zu Beginn des Herbstes. „Dieser Termin ist für uns günstiger. Auf der Kirmes am ersten Septemberwochenende, an dem wir bisher diese Veranstaltung organisiert hatten, ist noch nicht so viel Herbst- und Wintermode eingetroffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.