Drei Helfer buddeln eine Zwiebel ein

Peheimer Bürger bereiten alles für einen blühenden Ort zum Dorfwettbewerb im kommenden Jahr vor

Ran an den Spaten: Auch Bürgermeister Ludger Möller und Pater Jineesh Karakkada (von rechts) packten am Samstag bei der Pflanzaktion mit an. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Peheim. Sogar die Sonne strahlte, als sich am Samstagmorgen etwa 50 Peheimer mit Schaufel und Harke zum Pflanzen von etwa 15000 Blumenzwiebeln auf dem Kirchplatz versammelten. Auch Bürgermeister Ludger Möller sowie Pfarrer Uwe Börner und Pater Jineesh Karakkada waren in Arbeitskleidung erschienen, um kräftig mitanzupacken. Die Zwiebeln wollten an Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen Peheims gepflanzt zu werden.