Tennisfreunde stecken sich ehrgeizige Ziele

Ermker Clubheim soll saniert werden

Große Vorhaben: Ermkes Vereinsvorsitzender Stefan Bley möchte die Tennisanlage neu beleben. Der schmucke Clubraum lädt zur Nachbetrachtung und Analyse der Siege oder der Niederlagen ein. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Ermke. Mit einem Damen-Doppelspaß-Turnier endete auf der Tennisanlage in Ermke offiziell die Sommersaison, die für die Verantwortlichen des BCE eine Übergangsphase abschloss. In den vergangenen Jahren führte die Anlage am Matrumer Weg 16 in Ermke ein eher tristes Dasein. Nur selten verirrten sich Mitglieder des Tennisvereins Gemeinde Molbergen (TVG) auf die einzige Tennisanlage der Gemeinde. Im Frühjahr nun hattte der heimische BC Ermke – ursprünglich ein Fußballclub, der nun aber durch immer mehr Sparten alle Bevölkerungsschichten ansprechen möchte – den TVG und die gesamte Drei-Platz-Tennisanlage mit Vereinsheim übernommen.