Austausch soll Bekenntnis zu Europa sein

Freuten sich auf die Wattwanderung: die Molberger Schüler und ihre polnischen Gäste. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Nachdem es im vergangenen Schuljahr keinen Austausch gegeben hatte, freuten sich nun alle Beteiligten auf dieses Treffen. „Die Stimmung war von Anfang an gut. Es gab kein Abtasten, keine Berührungsängste bei den Schülern. Und die Lehrer kannten sich schon“, erzählt Organisatorin Christina Mädche. „Wir haben ein interessantes Programm, nette Kollegen, liebe Schüler, die sich auf Deutsch und Englisch verständigen. Es ist wunderbar, wieder hier zu sein“, so die Lehrerinnen Magdalene Tarandt und Ewa Mackowiak, die die polnischen Schüler begleiten.



Zehn Jahre lang organisierten die Anne-Frank-Schule Molbergen und das Gymnazjum Kazmierz einen gegenseitigen Schüleraustausch. Zum kleinen Jubiläum war im Frühjahr 2018 eigens Schulleiter Wlodziemierz Malinowski für einen Tag nach Molbergen gekommen, um der Schule und allen bisher beteiligten Lehrern eine Dankesurkunde zu überreichen.

