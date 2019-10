Möller tritt noch einmal auf große Bühne

Haben etwas zu zeigen: Bürgermeister Ludger Möller (links) und CDU-Fraktionschef Dr. Sebastian Vaske. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Molbergen. Es dürfte die letzte Gelegenheit sein, Molbergens Bürgermeister Ludger Möller in großen Rahmen zu sehen und zu hören, wenn am kommenden Montag, 7. Oktober, um 19 Uhr zur Bürgerversammlung in den Saal Schnieder nach Ermke eingeladen wird. „Im Januar 2018 hatten wir die letzte Versammlung dieser Art. Damals wurde viel vorgestellt und jetzt soll Bilanz gezogen werde: was ist passiert, was kommt noch“, sagte Möller in einem Pressegespräch.



Zu dem, was kommt, zählt als große Maßnahme der Neubau der Feuerwehr am Ortseingang in Richtung Cloppenburg. „An diesem Abend werden wir detaillierte Pläne zeigen", so Möller.