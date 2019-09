Gesungenes Glaubensbekenntnis

Regte zum Nachdenken an: Jennifer Pepper gab ein Konzert in der voll besetzten evangelisch-lutherischen Kirche in Molbergen. Foto: Rosiejka

Molbergen (mt). Das hat es in Molbergen so noch nicht oft gegeben: Eine lange Schlange von Menschen vor der Kirche an der Stedingsmühler Straße – entspannte und erwartungsfrohe Gäste, die bereits im Vorverkauf eine Karte für das Pepper-Konzert erstanden hatten, mischten sich mit denen, die darauf hofften, an der Abendkasse noch Einlass zu bekommen.



Jennifer Pepper, musikalisch von ihrem brasilianischen Ehemann Jesuan do Amaral begleitet, fand aufmerksame Zuhörer in Molbergen. Die evangelisch-lutherische Kirche „Zum-Schifflein-Christi", bis auf den letzten Platz gefüllt und in warmes Lichterspiel getaucht, bot eine passende Kulisse für das, was Jennifer Pepper zu sagen beziehungsweise zu singen hatte.