Franz Lübbers erinnert sich an Kriegszeit

Erinnert sich an die Kriegszeit: Als Franz Lübbers in der MT las, dass fünf Wehrmachtshelme im Turm des Peheimer Kriegerdenkmals gefunden wurden, nahm er Kontakt zu dieser Zeitung auf, um von seinen Erfahrungen zu berichten. Foto: Hoff

von Sandra Hoff



Peheim. Vor 80 Jahren begann mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg. Daran erinnern wir uns auch über Zeitzeugenberichte. Langsam werden diese aber weniger. Ein Zeitzeuge ist Franz Lübbers aus Peheim. Nachdem er in der Münsterländischen Tageszeitung gelesen hatte, dass Vertreter des Monumentendiensts dieses Jahr im hinteren Turm des Peheimer Kriegerdenkmals fünf Wehrmachtshelme gefunden hatten, nahm der 89-Jährige Kontakt zu dieser Zeitung auf, um seine Erinnerungen an diese grausame Zeit zu teilen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.