In Molbergens Kitas mischen Männer mit

Alles im Griff: Timo Fehners (links) und Bastian Diekmann lieben ihren Beruf. Sie sagen: „Männliche Erzieher sind wichtig.“ Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Wenn Bastian Diekmann und Timo Fehners bei der Arbeit sind, können sie auch mal zum Löwen, Einhorn oder Zoodirektor werden. Oder mit Puppen spielen. Die Jungs und Mädchen in den Molberger Kindergärten „Unter dem Regenbogen" und „Die Arche" sind begeistert von den Erziehern. Gemeinsam wird gesungen, gemalt, getobt gekichert und getanzt. Alltag für die beiden jungen Männer. Aber nicht alltäglich. Auch im Jahr 2019 noch nicht. Denn Männer in Kitas bleiben selten.