Peheim will zum schönsten Dorf gekürt werden

Nehmen den Wettbewerb an: Dass der Ort Peheim Zukunft hat, wollen Pfarrer Uwe Börner, Bürgermeister Ludger Möller und die Vorstandsmitglieder des Peheimer Heimatvereins, Hans Mählmann und Clemens Westendorf (von links), beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im kommenden Jahr beweisen. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Peheim. Vor einigen Jahren bangten die Verantwortlichen um die Existenz des örtlichen Kindergartens. Jetzt besuchen 65 Kinder in drei Gruppen Krippe und Kindergarten. „Unser Dorf hat Zukunft“, ist sich der Vorsitzende des Peheimer Heimatvereins, Clemens Westendorf, sicher. Das wollen die Peheimer in einer dörflichen Gemeinschaftsleistung zeigen. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ soll im Jahr 2020 der erste Platz im Kreiswettbewerb geholt werden. Bürgermeister Ludger Möller und Pfarrer Uwe Börner wollen dieses Vorhaben nach Kräften unterstützen. „Vor drei Jahren waren wir etwas enttäuscht, dass es nicht zum ersten Platz gelangt hat. Bei unserer nun 21. Teilnahme wollen wir es schaffen“, hat sich der Heimatverein vorgenommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.