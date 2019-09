Uwe Börner will Gruppe nur für Männer gründen

Pfarrer predigt am Wochenende über Vorhaben

In Wanderlaune: Pfarrer Uwe Börner will eine Männergruppe gründen.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Politisch, kulturell, sportlich und kirchlich soll es zugehen in der Männergruppe, die Molbergens Pfarrer Uwe Börner jetzt gründen will. „Mir schwebt kein Verein mit fest gesetzten Statuten vor“, erklärt der Geistliche. Der Spaß und gemeinsame Unternehmungen stünden im Vordergrund. „Frauen haben deutlich mehr Anlaufstellen, wie etwa bei den Landfrauen, für Männer gibt´s so etwas nicht, das möchte ich ändern“, sagt Börner, der bereits in Borken vor Jahren das MEK – Männer-Einsatz-Kommando – gründete. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

