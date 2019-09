Postbote kommt auch in Küche und Stall

15 Jahre hat Josef Tabeling in Schwichteler die Briefe zugestellt und dabei ein Vertrauensverhältnis aufgebaut

Hegt und pflegt den Garten: Ein kleines Paradies hat Josef Tabeling in Ermke geschaffen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Ermke. Das Post-Gen hat Josef Tabeling mit der Muttermilch aufgesogen. Sein Vater war Postbeamter in Ermke und seine Mutter so genannte Posthalterin. Da war der berufliche Weg für den heute 63-Jährigen bereits vorgezeichnet. 45 Jahre hat er im Landkreis Cloppenburg die Briefe zugestellt, die letzten 15 davon in Schwichteler. Nicht nur er hat die Einwohner der rund 280 Haushalte in sein Herz geschlossen, die Schwichteleraner haben „ihren“ Jupp ebenfalls sehr zu schätzen gelernt. Deshalb wird heute Abend in der Klosterschänke noch einmal auf ihn angestoßen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.