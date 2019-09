Ludger Möller „geht“ nach Bremerhaven

Bürgermeister bei Kirmes versteigert

Volles Haus: Pater Jineesh (Zweiter von links) wurde in der Molberger Pfarrkirche St. Johannes Baptist begrüßt. Foto: Andreas Böhm

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Diese knapp 17 Jahre als Bürgermeister waren nicht immer geprägt von Gemeinsamkeit und Übereinstimmung, sondern auch von gegensätzlichen Auffassungen und manchmal auch von heftigen Auseinandersetzungen. Aber immer stand der gegenseitige Respekt über den Differenzen“, bekannte Molbergens Bürgermeister Ludger Möller, der sich am Sonntag bei der Eröffnung der Kirmes von den Bürgern verabschiedete. Der Adolph-Kolping-Platz war am Sonntagmittag proppenvoll, als dann Pastor Uwe Börner in einer launigen amerikanischen Versteigerung den Bürgermeister „feilbot“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.