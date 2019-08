Im Gegensatz zu Möller bekommt Bastian einen PC

Neuer Bürgermeister bereitet sich auf Amtsantritt vor

Neuer Bürgermeister: Witali Bastian tritt in zwei Monaten die Nachfolge von Ludger Möller an.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Zweieinhalb Monate liegt die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Molbergen schon zurück. In dieser Zeit ist es ruhig geworden um Witali Bastian, der am 1. November die Nachfolge von Verwaltungschef Ludger Möller antritt. Er habe bewusst einen Gang zurückgeschaltet, sagt der 36-Jährige. „Aus zwei Gründen. Zum einen hat der Wahlkampf viel Kraft gekostet, ich musste erst einmal wieder etwas Ruhe einkehren lassen, um Energie tanken zu können. Zum anderen wollte ich die Gemüter nach der Wahl nicht weiter provozieren."