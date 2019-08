Moderator macht den Nachwuchs zu Stars

210 Leichtathleten aus 30 Vereinen gehen beim vierten landesoffenen Sportfest in Molbergen an den Start

Auf die Plätze, fertig, los: Trotz Gegenwinds gab es auf den Kurzstrecken gute Ergebnisse und knappe Entscheidungen. Foto: Hülsmann

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Über 600 Meldungen von 210 Teilnehmern aus 30 Vereinen waren eingegangen: „Wir hatten uns zwar noch mehr Teilnehmer erhofft, doch gerade so knapp nach den Sommerferien beziehungsweise während der Ferien in Nordrhein-Westfalen und dem vollen Terminkalender in der Leichtathletik-Szene verzichteten einige Sportler auf den Start. Wir sind jedoch stolz darauf, dass wir 30 Vereine erreichen konnten. Das ist für uns ein neuer Rekord und zeigt, dass unsere Werbemaßnahmen Erfolg hatten. Ich denke, wir haben uns inzwischen auch überregional einen Namen gemacht", so Mitorganisator Henrik Hülsmann.