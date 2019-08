Wolf reißt drei Stück Damwild in Peheim

Der Wolf kam in der Nacht: Auf seiner Weide fand Stefan Thien drei Stück totes Damwild. Foto: Theo Hinrichs



Peheim (th). Als Stefan Thien am Dienstagmorgen aufstand, bemerkte er ein Tier seines Damwild-Bestands auf seinem Hof. Darüber verwundert, machte er sich auf den Weg, auf der entsprechenden Weide nach dem Rechten zu sehen – und machte eine grausige Entdeckung: Drei Tiere lagen tot im Gras. Zwei von ihnen waren aufgerissen, das andere am Hals tödlich verletzt. Unweigerlich kam beim Halter die Vermutung auf, dass sich in der Nacht ein Wolf an den Tieren zu schaffen gemacht haben musste.