Blitz schlägt in Molberger Wohnhaus ein

Foto: NordwestmediaTV/van Elten

Von Matthias Bänsch



Molbergen. Ein heller Blitz, ein heftiger Knall, dann brannte es: Bei einem starken Gewitter ist am Montagabend ein Blitz in das Dach eines Molberger Wohnhauses eingeschlagen. Die Bewohner riefen sofort die Feuerwehr an - und hatten Glück im Unglück. Zufällig hatten die Feuerwehren aus Peheim und Molbergen gerade Dienstbesprechung auf der Wache, sodass sie mit nahezu voll besetzen Einsatzfahrzeugen in kürzester Zeit ausrücken konnten. Innerhalb weniger Minuten waren sie an der Peheimer Straße und sahen schon aus einiger Entfernung, wie Flammen aus dem Dachstuhl loderten. Die Bewohner der sechs Wohnungen in dem Haus wurden evakuiert. Verletzt wurde zum Glück niemand.



Zur Unterstützung wurde die Drehleiter angefordert, damit die Feuerwehrleute schnell auf das Dach gelangen konnten. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen an der Peheimer Straße im Einsatz. Die Flammen hatten vom Dach aus auch auf zwei Wohnungen im zweiten Obergeschoss übergegriffen. Laut Polizei sind diese Wohnungen bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, beschädigt wurde auch der Dachfirst. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro.