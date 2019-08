Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Symbolfoto: Vorwerk

Peheim (mab). Mit schweren Verletzungen ist am Freitagabend ein 36-Jähriger aus Molbergen ins Cloppenburger Krankenhaus gebracht worden. Zuvor ist ein schwerer Verkehrsunfall in Peheim passiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Molberger mit seinem Auto auf der Vreesner Straße unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er offenbar die Kontrolle über den Wagen, geriet ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Auto mit einem Sprinter zusammen. Der Volkswagen des Molbergers überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall blieben der 22-jährige Fahrer des Sprinters und seine Beifahrerin unverletzt.

