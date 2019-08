„Altes Totenkreuz“ muss abgebaut werden

Neugierig: Bürgermeister Ludger Möller (von links) und Pfarrer Uwe Börner schauen bei den Abbauarbeiten zu. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Nach den Sommerferien geht es mit dem Aufstockungsbau der Anne-Frank-Schule in Molbergen los. Bevor die Bauarbeiter starten können, müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Bedeutet: Damit die Oberschule erweitert werden kann, muss das Kreuz beim Schulzentrum abgebaut werden. Das steht nämlich im Weg. „Wir bauen das Kreuz natürlich wieder auf, nur an anderer Stelle – und zwar auf dem Kirchplatz“, erklärt Pfarrer Uwe Börner. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.