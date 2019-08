„Mitläufer haben noch nie viel bewegt“

Ludger Möller (Foto: Hoff)

Von Sandra Hoff



Molbergen.Noch 90 Tage bis zum Amtsende: Für Molbergens Bürgermeister Ludger Möller fühlt sich die Zeit aktuell „unwirklich an“. Das Tempo fährt er deswegen noch lange nicht zurück. Für die letzten 89 Tage gebe es noch viel tun „und die Zeit läuft rasant“, sagt der Verwaltungschef und fügt ergänzend hinzu. „In der Pipeline befinden sich noch Maßnahmen, die ich noch abgewickelt beziehungsweise angeschoben wissen will.“



Es sei ihm eine Ehre und ein Privileg gewesen, Bürgermeister der Gemeinde Molbergen zu sein. „Ich war nie ein S-Klasse-Bürgermeister und kein Laufstegschönling“, sagt er. Auf Kreisebene und innerhalb der Gemeinde sei er sicherlich nicht immer von allen geliebt worden, aber akzeptiert und respektiert, schließlich „haben Mitläufer in dieser Welt noch nicht viel bewegt“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.