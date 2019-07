„Lämmis“ siegen im Schafbockrennen

Rasant in die Kurve gelegt: Das Team „Lämmis“ gewann am Sonntag mit neuem Bahnrekord erstmals den Pokal für den Sieg im Schafbockrennen des Dwergter Peiterbults. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Dwergte. „Jetzt geht es um Ruhm, Ehre und den Pokal“, machte Moderator Benjamin Budde die drei Mannschaften, die sich für das Finale beim fünften Dwergter Schafbockrennen qualifiziert hatten, am Sonntag heiß. Am Ende hatte dann das einzige gemischte Team, die „Lämmis, die im vergangenen Jahr noch mit Platz drei Vorlieb nehmen mussten, die Nase vorn und siegte vor dem SV Molbergen. Besser hätte das Wetter kaum sein können. Und so blicken die Organisatoren des Dwergter Peiterbults auf ein gut besuchtes und unterhaltsames Wochenende zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.