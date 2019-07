Pfarrer Umoh geht, Pater Thomas kommt

Herzlicher Empfang: Pfarrer Konrad Drees (von links), Pfarrer Dr. Christopher Umoh und Pfarrer Uwe Börner (rechts) begrüßten Pater Thomas Jineesh. Foto: Böhm

Von Sandra Hoff



Molbergen. Sie geben sich die Klinke in die Hand: Während Dr. Christopher Umoh nur noch wenige Wochen in der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist verbringt, hat sich jetzt sein Nachfolger in Molbergen vorgestellt. Pater Thomas Jineesh ist 32 Jahre alt und kommt gebürtig aus Indien. Bereits im März reiste er nach Deutschland, aktuell lernt er in Münster die deutsche Sprache und macht sich mit der deutschen Kultur vertraut. Im Pfarrhaus wurde er von Pastor Uwe Börner, Pfarrer Konrad Drees und Dr. Christopher Umoh in Empfang genommen.