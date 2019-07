Kinder toben bald auf 1150 Quadratmetern

Alles ebenerdig: 105 Kinder können bald auf 1150 Quadratmetern spielen und toben. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Noch hängen die Kabel aus der Wand, die Wände warten auf einen Anstrich und der Estrich will mit einem Boden versehen werden: Auch wenn die Molberger Kindertagesstätte „Die Arche“ nicht zum Start des neuen Kindergartenjahrs (1. August) fertig wird (MT berichtete), kommen die Arbeiten gut voran.



„Den avisierten Bezugstermin am 1. Oktober können wir nach aktuellem Stand einhalten“, erklärt Bauleiter André Müller, der die „Arche“ ein Schmuckstück nennt. „So einen Kindergarten habe ich zuvor noch nicht gesehen.“ Diese Meinung teilen auch Bürgermeister Ludger Möller, Pfarrer Uwe Börner und Kita-Leiterin Karin Möhlenkamp. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.