Besucher tanzen durch die Sommernacht

Wenn die Nacht zum Tag wird: Beim mittlerweile 45. Sommernachtsfest in Peheim können die Partybesucher am Samstag ab 22 Uhr durch die Nacht tanzen. Foto: Landwehr

Peheim (la). Nicht nur, aber besonders für junge Leute in der Region ist das Peheimer Sommernachtsfest mittlerweile zu einer festen Institution im Jahreskalender geworden. Am kommenden Samstag, 27. Juli, ist es wieder so weit. Um 22 Uhr startet dann in der Ortsmitte auf dem neuen Dorfplatz eine der größten Open-Air-Partys im Umkreis. Erneut ist es der Landjugend als Veranstalterin gelungen, ein Programm zusammenzustellen und ein – idealerweise bei gutem Wetter – stimmungsvolles Ambiente zu schaffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.