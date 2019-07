Zum Mittagessen darf der „Jan Hinnerk“ nicht fehlen

Volle Kraft voraus: Beim Dwergter Schafbockrennen legen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ­ordentlich ins Zeug. Foto: Landwehr

Dwergte (la). Ganz im Zeichen des Peiterbults, des traditionellen Abschlussfestes der Getreideernte, steht das Feriendorf Dwergte am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Juli. Die Organisatoren des Vereins „Feriendorf Dwergte“ haben für diese Veranstaltung erneut ein abwechslungsreiches zwei­tägiges Programm zusammengestellt, das mit der Sommernachtsparty, dem Schafbockrennen, dem Fußballradar und der Kinder-Olympiade einige attraktive Höhepunkte für jeden Geschmack bieten dürfte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.