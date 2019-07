Traum wird wahr: Endlich mit Rad zur Arbeit

Sie ist die Neue: Daniela Pohlmann übernimmt zum 1. August die Leitung der Katholischen Kinderkrippe St. Johannes Baptist in Molbergen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Molbergen. Daniela Pohlmann übernimmt ab 1. August die Leitung der Katholischen Kinderkrippe St. Johannes Baptist in Molbergen. Damit ist die Löningerin bald für zwei Gruppen mit je 15 Jungen und Mädchen im Alter von zwölf Monaten bis drei Jahren verantwortlich.



Obwohl sie offiziell erst in rund zwei Wochen anfängt, hat sie schon jetzt das Gefühl „angekommen zu sein. Ich bin in Molbergen richtig gut aufgenommen worden", berichtet die 43-Jährige. Besonders freut sich die Sportbegeisterte darauf, bald mit dem Rad zur Arbeit fahren zu können. „Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung."