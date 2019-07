Ferienkinder werden zu Waidmännchen

Sammeln der Jäger: Zu Beginn der Aktion kamen Jagdhornbläser, Jäger und Kinder zunächst einmal vor der Schutzhütte am Moorlehrpfad zusammen. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Mit dem Signal „Sammeln der Jäger“ begann für die Kinder der Molberger Ferienpassaktion ein Naturerlebnistag. Am Parkplatz des Moorerlebnispfades startete der Hegering mit rund 30 Kindern zu einer Tour „Mit den Augen eines Jägers“. An fünf verschiedenen Stationen erfuhren die interessierten Kinder dann viel Wissenswertes. Welche Tiere gibt es im heimischen Wald? Was können Jagdhunde? Welche Gefahren entstehen durch leichtfertig weggeworfenen Müll für die Tiere in der Natur? Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.