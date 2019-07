Kinder trennen sich von ihrer Haarpracht

Aufgewühlt: Mutter Bianca Büter (hinten) ist den Tränen nahe, als Friseurmeisterin Eva Stammermann den Haarzopf ihrer Tochter Kimberly in der Hand hält. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. „Meine langen Haare nerven mich immer beim Fußball. Jetzt lasse ich sie abschneiden", erzählt die achtjährige Laura Hackmann, E-Fußballerin des SV Bethen. Mit ihrer Haarspende will sie krebskranken Kindern helfen, die auf eine Echthaarperücke angewiesen sind. Und mit diesem Vorhaben war die Achtjährige nicht allein. Mehr als 30 Mädchen und junge Frauen – nicht nur aus der Gemeinde Molbergen, sondern auch aus Hemmelte oder Bethen – waren in den Friseursalon „Corner´s Cut" von Eva Stammermann gekommen.