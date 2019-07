Bohrstelle in Ermke wird aufgegeben

Bohrplatz ist nicht wirtschaftlich: Nach dem Rückbau wird die Fläche dem Grundstückseigentümer zurückgegeben. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Ermke. Das Erdgas-Bohrprojekt „Hemmelte NW Z1“ ist gescheitert. Das Unternehmen Exxon Mobil gibt seine Bohrstelle in Ermke auf. Aufgrund der Rahmenbedingungen sei eine Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht mehr gegeben, erklärt Pressesprecher Klaus Torp auf MT-Nachfrage. Untersuchungen hätten ergeben, dass das Erdgasvorkommen geringer ausfalle als ursprünglich angenommen.



Für den Bohrplatz, der seit 2007 besteht, hatte das Unternehmen extra Zuwegungen von der Landesstraße bis zum Bauprojekt anlegen lassen.