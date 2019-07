Aktion: Haarspende für kranke Kinder

Für den guten Zweck: Der Friseursalon „Corner´s Cut“ in Molbergen lädt für Samstag von 15 bis 18 Uhr zur Haar-Spende ein. Foto: Hermes

Molbergen (sho). Vier Jahre alt war Kimberly Büter, als sie eine Dokumentation über Echthaarperücken für kranke Kinder gesehen hat. Seitdem ist dem Mädchen ein Gedanke nicht mehr aus dem Kopf gegangen, sie möchte auch Haare spenden. Jetzt ist Kimberly neun Jahre alt und ihr Schopf lang genug. Am Samstag, 13. Juli, lässt sie sich 40 Zentimeter ihrer Mähne bei der Haarspendeaktion in dem Molberger Friseursalon „Corner´s Cut" (Pfarrer-Ferneding-Straße 12) abschneiden. „Die Aktion läuft von 15 bis 18 Uhr", berichtet Birgit Splinter, Patentante von Kimberly.