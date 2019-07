80-Jährige tot in Wohnung gefunden

Symbolfoto: Bänsch

Molbergen (th). Mit diesem Fund hatte die Freiwillige Feuerwehr Molbergen nicht gerechnet. Als sie am Montag gegen Mittag zu einem Wohnungsbrand in den Kneheimer Weg gerufen wurde, fanden die Einsatzkräfte eine 80-Jährige tot in ihrer Wohnung auf.



Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Seniorin sich ihr Mittagessen zubereiten wollen. Nachdem sie ihr Essen auf den Herd gestellt hatte, setzte sie sich in ihren Sessel und starb – laut Angaben der Polizei – offenbar eines natürlichen Todes.



Weil sich niemand mehr um die köchelnde Mahlzeit kümmerte, fing diese Feuer, was ein Nachbar sogleich bemerkte. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand sofort löschte. Zu weiteren Details machte die Polizei auf Anfrage keine Angaben.

