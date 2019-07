Wiedersehen zum runden Geburtstag

Wiedersehen in Ermke: Zu seinem 70. Geburtstag begrüßten Albert Möller (Vierter von rechts) und seine Frau Agnes (Zweite von links) am Wochenende ehemalige Austauschschüler mit ihren Partnern und Kindern. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Ermke. Murat aus Aserbaidschan war aus Paris angereist, Noe aus der Schweiz hatte in Südfrankreich zu tun und war mit dem Flugzeug gekommen, Noisette aus Belgien mit dem Auto, Beatrisa aus Estland bleibt noch ein paar Wochen in Ermke. Gemeinsam ist allen und weiteren 14 jungen Menschen aus aller Welt, dass sie ein Jahr bei Familie Möller in Ermke verbracht und das Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg besucht haben. Sieben von ihnen trafen sich am Wochenende zu einer Wiedersehensfeier in Ermke anlässlich des 70. Geburtstages von Albert Möller wieder.