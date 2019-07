Blasmusiker erobern ganz Molbergen

Imposante Kulisse: Die Musiker spielten „Heidi“ gespielt auf den Wällen des Molberger Parks. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Molbergen. Das war schon großes Kino, das der Musikverein Molbergen am Wochenende insgesamt mehreren tausend Besuchern an den verschiedenen Plätzen im Ort bot: Mit „Heidi“, gespielt auf den Wällen des Dorfparks, begann das dreitägige Musikfestival. Mit einem Abschlusskonzert am Sonntagabend wird es enden. Und es war zeitweilig spektakulär, was sich der Musikverein Molbergen hatte einfallen lassen.



Neben dem Eröffnungs- und dem Abschlusskonzert glänzten die Musiker bei einem Solistenkonzert, bei der Straßenmusik in allen Gassen, beim Gemeinschaftsspiel im Bürgerpark oder beim Familientag mit Picknick. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 8. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.