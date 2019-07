Schwerer Verkehrsunfall in Molbergen

Foto: Hinrichs

Molbergen (th). Bei einem schweren Verkehrsunfall in Molbergen sind am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen am unfallort, wollte der Fahrer eines Transporters die Stedingsmühler Straße von der Straße Am Waldeck kommend überqueren. Dabei übersah er offenbar ein aus Richtung Stalförden kommendes Auto.



Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Ein Autofahrer war eingeklemmt und musste von der Molberger Feuerwehr befreit werden. Ein Mann wurde durch den Unfall offenbar schwer verletzt. Beide Beteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.