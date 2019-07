Schweiß rann aus allen Poren

Disco-Nebel: Der aus dem Fenster aufsteigende Rauch wirkte täuschend echt. Foto: Bernd Götting

Von Bernd Götting



Molbergen. Schon lange vor dem Alarm waren die Ortsbrandmeister Werner Burrichter (Molbergen) und Frank Stammermann (Peheim) sowie Gemeindebrandmeister Christian Ludmann am Samstag am Einsatzort. Geschickt platzierten sie hier eine Puppe und wiesen vier Kameraden in Zivil in ihre Rollen als „Opfer“ ein. Zuvor hatte Ludmann bereits die Nebelmaschine eines Disco-Ausstatters auf Höchstleistung geschaltet und ließ „Rauch“ aus einem Fenster aufsteigen.



Pünktlich um 15.04 Uhr und bei 32 Grad im Schatten kam das Startsignal: In Peheim und Molbergen heulten die Sirenen - das Signal für die Übung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.